Число людей, заражённых коронавирусом во Франции, возросло до 100, сообщил руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
86 пациентов сейчас находятся в медицинских учреждениях, состояние девяти из них врачи оценивают как тяжёлое,
Накануне министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап. Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы их могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших, писал NEWS.ru.
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