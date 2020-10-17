Королева Великобритании помиловала остановившего теракт в Лондоне убийцу

https://static.news.ru/photo/886a3110-110a-11eb-bb48-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осуждённого за убийство Стивена Гэллэнта, который в 2019 году остановил террориста на Лондонском мосту.

Гэллэнта, 42-летнего мужчину осудили за убийство пожарного. Семья жертвы преступления сообщила, что не против решения властей, а сын убитого отметил, что поступок Гэллэнта на мосту показал, как могут меняться люди, передаёт Daily Mail.

В ноябре 2019 года 28-летний Усман Хан, ранее судимый за участие в террористической деятельности и вышедший из тюрьмы досрочно, напал на Лондонском мосту на группу людей с ножом и закреплённом на его теле муляжом бомбы. О том, что взрывное устройство — подделка, окружающие не догадывались. Остановить террориста удалось нескольким прохожим, среди которых был и Стивен Гэллэнт, который в тот день вышел из тюрьмы в город для участия в мероприятии для заключённых. С собой у него был бивень нарвала, которым он и останавливал террориста. Теперь Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.

Елизавета II воспользовалась прерогативой помилования по совету правительства в связи с исключительно смелыми действиями помилованного для спасения людей.

Как писал NEWS.ru ранее, американский лидер Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он расскажет, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии перед президентской гонкой в 2016 году.