Королева Испании пришла на торжественный прием в «русской» тиаре Королева Испании посетила гала-ужин в Амстердаме в «русской» тиаре от Cartier

Королева Испании Летиция и ее супруг Филипп VI посетили гала-ужин в Амстердаме, сообщает Daily Mail. Их приняли местные монархи — король Вильгельм, королева Максима и их старшая дочь и наследница престола Катарина-Амалия. На мероприятие Летиция выбрала так называемую «русскую» тиару, созданную французским ювелирным домом Cartier.

Украшение создано из платины, жемчуга и бриллиантов, которые расположены в виде перевернутой слезы. При создании тиары ювелиры черпали вдохновение из русского кокошника, из-за чего она и получила соответствующее название. Для торжественного ужина королева выбрала синее платье от бренда The 2nd Skin. Образ был довершен босоножками из кожи соответствующего цвета.

Королева Нидерландов Максима выбрала так называемую тиару Стюартов с бриллиантом по центру. Камень был выкуплен еще в 1690 году и принадлежал королеве Марии II. Наследница престола надела тиару «Павлин», которая является фамильной ценностью.

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