Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по мюзиклу «Призрак оперы» и рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», рассказал в своей автобиографии о том, что принцесса Диана была эксцентричным человеком и однажды даже внезапно села на шпагат, желая удивить окружающих.
По словам Уэббера, это произошло во время его встречи с принцессой и её супругом Чарльзом за кулисами мюзикла «Кошки».
В какой-то момент принц признался, что ему сложно понять, как танцоры умудряются делать такие сложные движения. В ответ Диана предположила, что это происходит «примерно вот так», сев с этими словами на шпагат.
Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ, — признался композитор.
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