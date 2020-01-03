https://static.news.ru/photo/e70dcbee-2f12-11ea-b51e-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Диана Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, известный по мюзиклу «Призрак оперы» и рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», рассказал в своей автобиографии о том, что принцесса Диана была эксцентричным человеком и однажды даже внезапно села на шпагат, желая удивить окружающих.

По словам Уэббера, это произошло во время его встречи с принцессой и её супругом Чарльзом за кулисами мюзикла «Кошки».

В какой-то момент принц признался, что ему сложно понять, как танцоры умудряются делать такие сложные движения. В ответ Диана предположила, что это происходит «примерно вот так», сев с этими словами на шпагат.

Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ, — признался композитор.

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