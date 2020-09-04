Комитет бундестага оценит ситуацию с Навальным на специальной встрече

https://static.news.ru/photo/184a3ef2-ee2d-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Комитет бундестага по контролю над деятельностью спецслужб обсудит инцидент с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным на специальной встрече, которая должна состояться 7 сентября 2020 года.

Как сообщили в немецком издании Der Spiegel, два представителя комитета — член партии «Зелёные» Константин фон Нотц и член Свободной демократической партии Штефан Томаэ — требовали провести встречу по поводу ситуации с блогером уже на той неделе, но встреча, вероятнее всего, состоится только на следующей неделе, в понедельник, 7 сентября.

Необходимо срочно прояснить, насколько высоко принималось решение. Это может быть сделано только парламентским комитетом по контролю. В связи с этим мы запросили специальную встречу на этой неделе, — привели сообщение политиков в ТАСС.

Отмечается, что представители комитета полагают, что федеральное правительство ФРГ обладает дополнительной информацией об инциденте с Алексеем Навальным, так как предложило ему лечение в стране и то, что расследование произошедшего может иметь «не только политическое и дипломатическое значение, но и последствия для разведки».

Как писал NEWS.ru ранее, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право вводить санкции в связи с ситуацией с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. В ЕС считают, что на Алексея Навального было совершенно покушение с помощью боевого химического нервно-паралитического вещества группы «Новичок».