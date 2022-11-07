Коломойский отреагировал на национализацию своих пакетов акций «Страна.ua»: Коломойский шокирован национализацией своих долей в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Игорь Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский был шокирован национализацией своих пакетов акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте», сообщает «Страна.ua». В окружении миллиардера заявили, что не знают мотивов и юридического обоснования такого решения властей. По неофициальным данным, решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего.

Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские власти решили национализировать компании «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич» и «АвтоКрАЗ». Принудительное отчуждение акций предприятий в пользу государства произошло 6 ноября. Решение приняли представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства некоторых лиц, в том числе и Коломойского. Советник руководителя офиса главы государства Сергей Лещенко не исключил возможность передачи Коломойского США, где в его отношении введены рестрикции и проходит расследование.