«Коктейль Молотова» бросили в полицейский участок в Польше

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Полицейский участок в польском городе Мижец подвергся нападению злоумышленника с «коктейлями Молотова», сообщает радиостанция RMF FM. Нападавший обезврежен, стражи порядка не пострадали.

Инцидент произошел утром 29 января. В здание участка вошел 59-летний мужчина, начал выкрикивать какие-то лозунги и попытался устроить драку с полицейскими. После этого он вышел из здания и бросил в него бутылку с зажигательной смесью.

Сотрудники полиции выскочили следом и увидели, что нападавший держит в руках еще один «коктейль Молотова». Они сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем ранили мужчину в ноги, поскольку он не подчинился их требованиям.

Мужчину доставили в больницу. Полученные им ранения для жизни не опасны. Пожар в полицейском участке был потушен.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на троих сотрудников полиции напал приезжий из Ставропольского края. Мужчина выкрикивал проукранские лозунги и распылил в полицейских перцовый баллончик, устроил драку с ними. Один сотрудник МВД получил ожог глаз и ушибы. Злоумышленника задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.