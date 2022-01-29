Кличко заявил о готовности пойти с автоматом на Россию

Мэр Киева Виталий Кличко готов пойти воевать против России. В эфире телеканала «Украина 24» градоначальник заявил, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат возьмёт в руки автомат.

Если начнётся военная агрессия, я как бывший солдат возьму автомат в руки и пойду воевать, — сказал Кличко.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками крупных городов на востоке cтраны, мэр Киева отметил, что Россия не захватит Харьков, потому что Харьковская область, «как и Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Cумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы», является приграничной зоной и их безопасности уделяется оcобое внимание.

Одним из первых, кто сообщил о якобы готовящемся вторжении на Украину, было издание Bild. В декабре 2021 года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Власти России неоднократно опровергали подобную информацию.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден снова распорядился повысить готовность Вооружённых сил США на случай, если надо будет помочь союзникам, заявил глава Комитета начштабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что на Украине находится небольшая группа инструкторов, добавив, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях, если они состоятся.