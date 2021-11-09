Кличко объяснил слухи о намерении сломать ногу Зеленскому

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Президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил мэр Киева, в прошлом — известный боксёр Виталий Кличко.

Путин как лидер своей страны делает всё в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает всё в интересах увеличения российской...