Кличко объяснил слухи о намерении сломать ногу Зеленскому
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:39, 09 ноября 2021
Виталий КличкоФото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/Global Look Press
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Мэр Киева, бывший боксёр-профессионал Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он намеревался сломать ногу нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нём в программе «Квартал 95». Свою позицию Кличко обозначил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Боксёры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы, — заявил мэр Киева.
Студия «Квартал 95» производит фильмы, сериалы и юмористические программы. Владимир Зеленский является основателем студии. Ранее он заявлял о том, что вышел из бизнеса в связи с избранием на высший государственный пост.
Также Виталий Кличко рассказал, в чьих интересах действует президент России Владимир Путин.