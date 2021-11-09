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Кличко объяснил слухи о намерении сломать ногу Зеленскому

22:39, 09 ноября 2021
Кличко объяснил слухи о намерении сломать ногу Зеленскому Виталий Кличко Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/Global Look Press
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Мэр Киева, бывший боксёр-профессионал Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он намеревался сломать ногу нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нём в программе «Квартал 95». Свою позицию Кличко обозначил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Боксёры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы, — заявил мэр Киева.

Студия «Квартал 95» производит фильмы, сериалы и юмористические программы. Владимир Зеленский является основателем студии. Ранее он заявлял о том, что вышел из бизнеса в связи с избранием на высший государственный пост.

Также Виталий Кличко рассказал, в чьих интересах действует президент России Владимир Путин.

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