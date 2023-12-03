Кимоно из винтажных штор Букингемского дворца уйдут с молотка Daily Mail: в Британии выставили на аукцион кимоно из штор Букингемского дворца

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Кимоно из винтажных штор, висевших в Букингемском дворце и Виндзорском замке, выставлены на аукцион в Великобритании, сообщила газета Daily Mail. Лот предложила представитель благотворительной организации The Prince’s Foundation Жаклин Фаррелл, которая отметила, что идея принадлежит Карлу III. По ее словам, именно монарх придумал дать ткани вторую жизнь.

Мы надеемся, что этот проект покажет, что можно сделать с винтажными материалами с точки зрения перепрофилирования. Возможно, другие люди начнут задумываться об использовании штор по-новому, — поделилась Фаррелл.

Занавески сделаны из розово-бирюзовой ткани, украшенной дамасскими оранжевыми и делфтскими синими цветочными узорами. Они висели в личных покоях королевской семьи при Елизавете. Торги продлятся неделю. Вырученные средства направят на развитие традиционных ремесел.

Ранее на аукционе во Франции ушла с молотка шляпа-двууголка, которую император Наполеон I Бонапарт носил на борту брига Inconstant. Она была продана за рекордные €1,9 млн (порядка 188 млн рублей). До XIX века шляпа хранилась в семье интенданта императорского дворца полковника Пьера Байона. Его внук продал историческую реликвию антиквару из Дижона, откуда она начала путь по частным коллекциям.