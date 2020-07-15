Киевский отель «Днепр» ушёл с молотка по цене в 14 раз выше первоначальной

https://static.news.ru/photo/d9a703fc-c6b2-11ea-bd65-fa163e074e61_660.jpg Фото: dniprohotel.ua

Первый объект из списка так называемой большой приватизации на Украине — киевский отель «Днепр» — продали на аукционе 15 июля 2020 года, рассказал глава государства Владимир Зеленский. Стоимость комплекса, по словам политика, превысила все ожидания — 1 млрд 111 млн гривен ($40,94 млн по текущему курсу), что почти в 14 раз выше первоначальной цены.

Торги выиграла компания «Смартленд», предложившая за лот рекордную сумму. Второй по итогам аукциона оказалась «Инвестиционная украинская группа», оценившая отель лишь на 11 гривен 11 копеек дешевле (на почти $4,1). Отель «Днепр» построен в 1964 году на Европейской площади в Киеве. В гостинице 186 номеров на 288 мест.

Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций отеля «Днепр». Цена превысила все ожидания, достигнув 1 млрд 111 млн гривен. Это почти в 14 раз больше от начальной цены, — написал лидер в своём Telegram-канале.

Он добавил, что вырученные средства перечислят в бюджет страны. Зеленский надеется, что скоро начнётся приватизация крупных промышленных предприятий, что поможет искоренить коррупцию в государственном секторе, а также сократить убытки казны.

Накануне лидер сообщил, что «среднюю и большую приватизацию» в стране начнут после завершения пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). К торгам готовят крупную энергогенерирующую компанию «Центрэнерго». По словам президента, вопрос привлечения капитала в страну возложен на единый офис. Уже сформирован план «быстрых инвестиций» в экономику Украины на сумму $7 млрд. Также составлен список конкретных инвесторов под эту программу, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Украины Владимир Зеленский «передаёт» страну под контроль «международных финансовых спекулянтов». Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, помогает лидеру президентская партия «Слуга народа», ставшая «послушным» инструментом.