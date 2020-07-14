Тимошенко заявила, что Украину отдают иностранным аферистам

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Двое полицейских пострадали, шесть демонстрантов задержаны в ходе протестов в столице Болгарии Софии. Демонстрации в стране идут шестой день, причиной беспорядков стали обыски и аресты советников президента по вопросам безопасности Илии Милушева и по правовым вопросам Пламена Узунова.

Советников задержали по делам о раскрытии гостайны и злоупотреблении влиянием в корыстных целях. Люди вышли на улицы, чтобы поддержать действующего президента. В настоящее время ситуация накалилась. Так, 14 июля протестующие...