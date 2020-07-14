Тимошенко заявила, что Украину отдают иностранным аферистам

Президент Украины Владимир Зеленский «передаёт» страну под контроль «международных финансовых спекулянтов». Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По её словам, помогает Зеленскому президентская партия «Слуга народа», ставшая «послушным» инструментом. Запись своего выступления в Раде Тимошенко
Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей, — подчеркнула политик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа парламентариев заблокировала подписание принятого ранее Верховной радой Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране. Инициаторами постановления об отмене закона стали оппозиционные депутаты от платформы «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Группа внефракционных парламентариев также выступила с аналогичной инициативой.
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