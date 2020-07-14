Рада не смогла подписать закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Группа парламентариев заблокировала подписание принятого ранее Верховной радой Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране.
Об этом
14 июля за принятие закона проголосовали 248 депутатов при нужном минимуме в 226 голосов. По оценке украинских властей, легализация игорного бизнеса должна приносить в бюджет более $400 млн ежегодно. Также эта инициатива позволит ускорить рост ВВП страны, считают её авторы. Предполагается, что полученные от игорного бизнеса доходы направят на поддержку спорта, образования и медицины через созданный для этой цели фонд.
Запрет на азартные игры действует на Украине с 2009 года. Президент страны Владимир Зеленский ранее выступал с идеей разрешить работу казино в пятизвёздочных отелях.
Как сообщал NEWS.ru, в ближайшее время депутаты Рады также планируют рассмотреть вопрос изменения избирательного кодекса Украины.
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