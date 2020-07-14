Рада не смогла подписать закон о легализации игорного бизнеса на Украине

https://static.news.ru/photo/fdc9d29a-c5f5-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Группа парламентариев заблокировала подписание принятого ранее Верховной радой Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Инициаторами постановления об отмене закона стали оппозиционные депутаты от платформы «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Группа внефракционных парламентариев также выступила с аналогичной инициативой. Согласно украинскому законодательству, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит эти постановления.

14 июля за принятие закона проголосовали 248 депутатов при нужном минимуме в 226 голосов. По оценке украинских властей, легализация игорного бизнеса должна приносить в бюджет более $400 млн ежегодно. Также эта инициатива позволит ускорить рост ВВП страны, считают её авторы. Предполагается, что полученные от игорного бизнеса доходы направят на поддержку спорта, образования и медицины через созданный для этой цели фонд.

Запрет на азартные игры действует на Украине с 2009 года. Президент страны Владимир Зеленский ранее выступал с идеей разрешить работу казино в пятизвёздочных отелях.

Как сообщал NEWS.ru, в ближайшее время депутаты Рады также планируют рассмотреть вопрос изменения избирательного кодекса Украины.