Киев призвал снять с продажи игру Atomic Heart за «романтизацию коммунизма»

Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Власти Украины направило письма руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с призывом снять с продажи игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил в Twitter украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Поводом стала «романтизация коммунизма».

Официальные запросы запретить игру Atomic Heart, — написал он, прикрепив к публикации фотокопии писем.

Обращения направлены в Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.

Продажи Atomic Heart начались в ночь на 21 февраля. За первые часы только на платформе Steam ее купили более 38 тысяч пользователей. Эксперты называли игру самым мощным игровым проектом года еще до выхода шутера.

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