Киев назвал необходимую для восстановления страны сумму В офисе Зеленского заявили, что для восстановления Украины необходимо $100 млрд ежегодно

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Для восстановления Украины потребуется $100 млрд ежегодно, заявил советник главы офиса президента страны и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Он отметил, что на развитие макроэкономики и армии требуется по $30 млрд в год, передает ТАСС.

Эти $1,9 млрд — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30–100 млрд, — сказал Милованов.

При этом он добавил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления $750 млрд. Он назвал эту цифру амбициозной и предположил, что в случае получения этой суммы Украина могла бы стать действительно развитой экономически страной.

Международная конференция по восстановлению экономики Украины состоялась 4–5 июля в Лугано. Она завершилась принятием декларации из семи пунктов, один из которых включал положение о необходимости искоренения коррупции.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил использовать замороженные активы россиян для покрытия расходов на восстановление Украины. Он отметил, что некоторые страны решили уже не просто замораживать, а полностью конфисковывать эти средства. Шмыгаль выразил свою благодарность таким странам, как Германия, Канада и США, которые принимают в конфискации активное участие. Он высказал надежду, что и другие западные страны вскоре тоже последуют этому примеру.