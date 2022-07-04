Киев назвал сумму, необходимую для восстановления Украины Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что для восстановления Украины нужно $750 млрд

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мариуполь. Украина

Планы по восстановлению Украины на текущий момент оцениваются в сумму $750 млрд, при этом основным источником финансирования в Киеве видят конфискованные активы Российской Федерации, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет ТАСС. По его словам, именно Россия должна будет платить за разрушенную инфраструктуру в его стране.

Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд? Мы считаем, что ключевым источником финансирования должны стать конфискованные активы России и российских олигархов, — сказал он, выступая перед участниками конференции по восстановлению Украины.

По словам Шмыгаля, в общей сложности замороженных активов россиян должно хватить на сумму до $500 млрд. Он отметил, что некоторые страны решили уже не просто замораживать, а полностью конфисковывать эти средства. Шмыгаль выразил свою благодарность таким странам, как Германия, Канада и США, которые принимают в конфискации активное участие. Он высказал надежду, что и другие западные страны вскоре тоже последуют этому же примеру.

Кроме того, Шмыгаль назвал и второй потенциальный источник финансирования для Украины. По его словам, таковыми могут стать различные международные гранты и кредиты со льготами. Потом, как отметил украинский премьер, идут «инвестиции приватного сектора и внебюджетные взносы приватных лиц и корпораций». По его мнению, бюджетные украинские средства должны стать только пятым, не самым значительным источником финансирования для восстановления страны.

Ежемесячные расходы Киева на содержание украинской армии и Вооруженных сил Украины составляют около 130 млрд гривен ($4,4 млрд), заявил ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Политик подчеркнул, что раньше за год Киев тратил около 156 млрд гривен ($5,3 млрд) на содержание военной отрасли.