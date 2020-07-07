Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/61ce6a2c-6f06-11ea-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Украины инициировали проведение дополнительного заседания рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Украинская сторона отметила, что ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. Было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ, — говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики. По его словам, в противном случае в ЛНР опять введут режим полной боевой готовности. Пасечник отметил, что две недели, пока в республике действовал такой режим, на линии разграничения было тихо. Однако 19 июня в результате обстрелов погиб один мирный житель ЛНР и трое получили ранения, писал NEWS.ru.