Вторая годовщина референдума о независимости Каталонии, отмечаемая в регионе 1 октября, прошла под знаком новых антииспанских выступлений. В 2017-м почти 90% каталонцев высказалась за отделение от Испании, однако центральные власти страны достаточно жёстко пресекли сепаратистские тенденции. Ситуация пока похожа на патовую: в Барселоне, несмотря на незначительное сопротивление оппозиции, от идеи независимости не отказываются, в Мадриде на какие-либо компромиссы идти не готовы. И, полагают эксперты, в ближайшее время ожидать прогресса не стоит.

Антииспанские выступления в Каталонии проходят регулярно, не только в годовщину референдума. Так, например, в начале сентября сторонникам отделения региона удалось вывести на улицы более 500 тыс. человек, а на 1 октября они и вовсе анонсировали миллионную акцию. Манифестации начались уже утром, причём в некоторых местах переросли даже в столкновения с местными силами правопорядка Mossos (аналог российского ОМОНа): демонстранты кидали в полицейских яйца и камни, было проведено несколько задержаний, но массовой эскалации удалось избежать.

Экспертное сообщество сходится в том, что протестный потенциал каталонцев за два года с момента референдума не снизился и сепаратисты по-прежнему намерены добиваться своей цели. При этом говорить о том, что население региона однозначно выступает за его независимость, тоже не приходится. Соотношение сил в Каталонии то же, что и в 2017-м, примерно 50/50, в обществе по-прежнему глубокий раскол, отметила в разговоре с News.ru старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Особенности местной политической системы привели к тому, что на всех последних выборах к власти в Каталонии пришли силы, поддерживающие идеи независимости и самоопределения. Но испанская конституция однозначно запрещает реализацию подобного сценария, поэтому нынешняя ситуация видится абсолютно тупиковой. Регион не может добиться реального отделения, в то время как его правительство не желает оставаться в составе Испании. Это политический тупик, глубокий конституционный кризис, усугубляющийся и тем, что в Мадриде не удаётся сформировать правительство. Выход можно найти лишь в проведении глубоких полномасштабных переговоров по всему комплексу накопившихся вопросов. Пока что такой диалог даже не был начат. И он не стартует, пока в Мадриде не будет сформировано ответственное правительство, пользующееся доверием парламента. Екатерина Черкасова старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

С тем, что с момента референдума 2017 года антииспанские настроения в Каталонии сохранились на прежнем уровне, согласен и доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Главный же вопрос в том, насколько этот протестный потенциал готов к мобилизации, подчеркнул в комментарии News.ru эксперт.

Мадрид абсолютно однозначно и эффективно продемонстрировал, что не готов мириться с подобными настроениями. Каталонские политики, в свою очередь, поняли, что если будут идти напролом, то могут пострадать и в личном плане, как, например, бывший лидер региона Карлес Пучдемон, и сама идея сепаратизма в таком случае не получит желаемого ими развития. То есть сейчас идёт игра вдолгую, как и ранее, это ведь длительный процесс, насчитывающий многие годы. На данный момент мы наблюдаем стадию выжидания и накопления Барселоной сил, чтобы затем использовать их при изменении ситуации. Если сепаратистам на очередных выборах в Каталонии удастся добиться серьёзного преимущества по голосам, им будет проще предъявлять претензии Мадриду. Но мне лично в такой вариант развития событий верится слабо. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Пока что преимущество объективно на стороне испанских властей — им удалось купировать проблему и вернуть процесс в системное русло. Впрочем, сам вопрос каталонской независимости никуда не делся и, разумеется, будет одним из основных во внутриполитической повестке. Но пока Мадриду нет смысла обострять положение, так же как и каталонцам, отмечает Тэвдой-Бурмули.