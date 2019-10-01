Вторая годовщина референдума о независимости Каталонии, отмечаемая в регионе 1 октября, прошла под знаком новых антииспанских выступлений. В 2017-м почти 90% каталонцев высказалась за отделение от Испании, однако центральные власти страны достаточно жёстко пресекли сепаратистские тенденции. Ситуация пока похожа на патовую: в Барселоне, несмотря на незначительное сопротивление оппозиции, от идеи независимости не отказываются, в Мадриде на какие-либо компромиссы идти не готовы. И, полагают эксперты, в ближайшее время ожидать прогресса не стоит.
Антииспанские выступления в Каталонии проходят регулярно, не только в годовщину референдума. Так, например, в начале сентября сторонникам отделения региона удалось вывести на улицы более 500 тыс. человек, а на 1 октября они и вовсе анонсировали миллионную акцию. Манифестации начались уже утром, причём в некоторых местах переросли даже в столкновения с местными силами правопорядка Mossos (аналог российского ОМОНа): демонстранты кидали в полицейских яйца и камни, было проведено несколько задержаний, но массовой эскалации удалось избежать.
Экспертное сообщество сходится в том, что протестный потенциал каталонцев за два года с момента референдума не снизился и сепаратисты по-прежнему намерены добиваться своей цели. При этом говорить о том, что население региона однозначно выступает за его независимость, тоже не приходится. Соотношение сил в Каталонии то же, что и в 2017-м, примерно 50/50, в обществе по-прежнему глубокий раскол, отметила в разговоре с News.ru старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.
С тем, что с момента референдума 2017 года антииспанские настроения в Каталонии сохранились на прежнем уровне, согласен и доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Главный же вопрос в том, насколько этот протестный потенциал готов к мобилизации, подчеркнул в комментарии News.ru эксперт.
Пока что преимущество объективно на стороне испанских властей — им удалось купировать проблему и вернуть процесс в системное русло. Впрочем, сам вопрос каталонской независимости никуда не делся и, разумеется, будет одним из основных во внутриполитической повестке. Но пока Мадриду нет смысла обострять положение, так же как и каталонцам, отмечает Тэвдой-Бурмули.