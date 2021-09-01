«Как в СССР»: россиянин показал цены на продукты в Болгарии

Автор блога «Путешествия налегке» на «Яндекс. Дзен» поделился своим наблюдением за ценами на продукты в Болгарии. По словам блогера, стоимость товаров удивляют не только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но даже глубинки России.

В стоимость товарной корзины для приготовления супа вошли : килограмм свинины 280 рублей (6,2 лева), три литра воды — 36 рублей, килограмм лука — 20 рублей, хлеб — 38 рублей, пачка макарон — 53 рубля. При этом автор отметил, что два литра газировки обошлись ему в 40 рублей. Он также добавил, что большая порция мороженного (0,5 кг) стоит 120–150 рублей.

Чем же объясняются такие цены по меркам СССР? Дело в том, что уровень жизни Болгарии не особенно высокий. Средняя зарплата порядка 40 тысяч рублей. Самое «богатое» население живёт в столице Софии, и получает около 800 евро в среднем. Поэтому, здесь дешёвые дома, транспорт и продукты, — пояснил блогер.

При этом он отдельно выделил тот факт, что в Болгарии очень популярны фермы, где выращивают мидий, поэтому этот продукт продаётся по цене курицы.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в пятый раз повысил цены на свои автомобили. В среднем стоимость всех базовых версий повысится на 3–4%. При этом наценка автодилеров может достигать отметки в 17%.