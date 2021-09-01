«Как в СССР»: россиянин показал цены на продукты в Болгарии

Автор блога «Путешествия налегке» на «Яндекс. Дзен» поделился своим наблюдением за ценами на продукты в Болгарии. По словам блогера, стоимость товаров удивляют не только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, но даже глубинки России.
В стоимость товарной корзины для приготовления супа
Чем же объясняются такие цены по меркам СССР? Дело в том, что уровень жизни Болгарии не особенно высокий. Средняя зарплата порядка 40 тысяч рублей. Самое «богатое» население живёт в столице Софии, и получает около 800 евро в среднем. Поэтому, здесь дешёвые дома, транспорт и продукты, — пояснил блогер.
При этом он отдельно выделил тот факт, что в Болгарии очень популярны фермы, где выращивают мидий, поэтому этот продукт продаётся по цене курицы.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ в пятый раз повысил цены на свои автомобили. В среднем стоимость всех базовых версий повысится на 3–4%. При этом наценка автодилеров может достигать отметки в 17%.