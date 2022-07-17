Власти Греции направили на место крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-12 специалистов по ядерной и биологической защите, передает телеканал Open. По предварительным данным, на месте ЧП обнаружили белое вещество неизвестного происхождения.
Ранее утром стало известно, что судно осуществляло поставку 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии. Об этом сообщил сербский глава Минобороны Нейбоша Стефанович. Он также подтвердил гибель восьми членов экипажа, все они были гражданами Украины. Причиной крушения самолета стал отказ двигателей.
Известно, что перевозившийся груз был токсичным. По этой причине с места крушения эвакуировали пожарных, медиков и местных жителей.