Полина Шестак

К месту крушения Ан-12 в Греции направили специалистов по ядерной защите Open: к месту крушения Ан-12 в Греции направили специалистов по ядерной и биологической защите

17 июля 2022 в 11:13

Фото: EPA/ACHILLEAS CHIRAS/ТАСС

Обломки украинского грузового самолета Ан-12, разбившегося на кукурузном поле между населенными пунктами Антифилиппи и Палеохори в Греции