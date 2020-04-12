Опросы показывают, что граждане Италии больше не верят в идею Евросоюза, поскольку объединение своевременно не оказало должную поддержку во время пандемии коронавируса. В самом ЕС утверждают обратное и обвиняют Россию и Китай в политической подоплёке их гуманитарной помощи. NEWS.ru спросил у итальянцев, что они думают об усилиях со стороны Брюсселя и Москвы.

По состоянию на 12 апреля, на территории Италии подтверждено более 152 тысяч случаев заражения и 19 тысяч смертей от вызываемой вирусом лёгочной пневмонии COVID-19. По этим показателям страна занимает второе место в Европе после Испании, однако SARS-CoV-2 начал распространяться на итальянской территории раньше. Жители этой страны уже месяц соблюдают строгий карантин, а третья экономика Европы остро нуждается в финансовой помощи. Больницы и крематории перегружены, аппаратов ИВЛ не хватает на всех пациентов, до сих пор фиксируется дефицит масок и тест-систем.

В середине марта Италия запросила помощь у ЕС для борьбы с эпидемией, однако вместо этого ряд стран, включая Чехию, конфисковали гуманитарную помощь, которую власти должны были получить из Китая. О ситуации с удержанием масок открыто высказывался глава МИД Италии Луиджи ди Майо. В Риме также обратили внимание на то, что многие члены Евросоюза запретили вывоз за пределы своих границ медицинского оборудования и защиты. Сейчас итальянские власти ставят под сомнение необходимость членства в объединении, а в соцсетях активно обсуждают видеоролики, на которых граждане страны убирают флаги ЕС.

Исследование, проведённое новостным агентством Dire, показывает: 88% итальянцев разочарованы действиями ЕС и 68% на данный момент негативно воспринимают членство страны в союзе. Результаты опроса, проведённого газетой La Repubblica, также неутешительны — 70% итальянцев больше не верят в ЕС.

Однако и решение Москвы отправить Италии в помощь средства медзащиты, аппараты ИВЛ и военных специалистов расценивается в стране неоднозначно: в действиях России многие усмотрели политическую подоплёку и попытки пролоббировать бартерный сценарий «гумпомощь в обмен на снятие санкций». Совет ЕС опубликовал данные, согласно которым Франция, Германия и Австрия направили в Италию миллионы масок и тысячи респираторов. В сообщении отдельно подчёркивается, что объём помощи существенно превышает российский, а известная итальянская газета La Stampa сообщила о бесполезности поставок из РФ.

Домохозяйка Мара Шимми в беседе с NEWS.ru заявила, что разочарована поведением стран Евросоюза на фоне пандемии.

Если бы ЕС действительно был бы союзом государств, то он обязан гарантировать взаимопомощь, иначе он не должен называться объединением. Особенно в такой трагичной ситуации, которая затронула весь мир. Мара Шимми домохозяйка, Италия домохозяйка, Италия

Специалист по коммуникациям в ассоциации стартапов Италии Марко Небулони также отметил в беседе с NEWS.ru, что Евросоюз показал свою истинную сущность, в частности, в банковской системе либеральной конкуренции.

В ЕС не так много пространства для солидарности и экономического планирования даже во время кризиса. В Италии ни одна крупная политическая партия не поддерживает тезисы Европейского центрального банка. Иными словами, правительство пользуется полной общественной поддержкой в своей борьбе за получение еврооблигаций. Марко Небулони специалист по коммуникациям в ассоциации стартапов Италии специалист по коммуникациям в ассоциации стартапов Италии

Итальянец сомневается и в бескорыстности российской помощи, но признаёт, что этот шаг необходим его стране, поэтому позитив здесь перевешивает возможный популизм и корыстный интерес.

Политика основана на интересах, и в данном случае мотивов может быть несколько. Но помощь России дала нам почувствовать, что мы не одни, мы не изолированы, и Италия — великая страна со множеством друзей, которые превзошли наши ожидания, — отмечает он.

Школьный учитель Бьянка Фарина рассказала NEWS.ru, что Германия и государства, ориентированные на банковскую систему, ещё до пандемии нанесли серьёзный урон экономикам Италии и Греции, создав союз денег, а не стран.

Я не экономист, но что-то явно идёт не так. Если в ЕС не договорятся об оказании совместной помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 странам, то наши оппозиционные партии скоро проведут референдум по выходу из союза и, наверное, победят. Бьянка Фарина школьный учитель, Италия школьный учитель, Италия

При этом итальянка понимает, что и у российской помощи есть своя подоплёка, поскольку РФ, как она выражается, «имеет коммунистическое прошлое со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Прийти к демократии сложно, и сейчас мир видит только то, что российские власти позволяют увидеть, — говорит она.

Однако не все итальянцы разочаровались в Евросоюзе. Гендиректор консалтингового агентства Давиде Рогай отметил в беседе с NEWS.ru, что ЕС помогает, насколько это возможно в незнакомой для всего мира ситуации.

Масштабы ЧС слишком велики для любой страны, тем более, когда речь идёт об Италии, Испании, Австрии, поскольку площадь их территории сказывается на возможностях. Как итальянец я ценю любую помощь и опыт других стран, особенно тех, где развивали эпидемиологию на случай биологической войны. Так что могу сказать российским экспертам — «добро пожаловать!». Наша медицинская система перегружена, и мы приветствуем усилия, которые помогут спасти жизни и сохранить время. Давиде Рогай директор консалтингового агентства, Италия директор консалтингового агентства, Италия

По мнению Марко Небулони, после окончания пандемии в Италии появится запрос на многовекторную внешнюю политику, которая будет отличаться от той, что проводили левоцентристские и правоцентристские политические партии страны.