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02 августа 2025 в 19:26

Исследование показало, какие болезни погубили войска Наполеона в 1812 году

Армию Наполеона в 1812 году погубили Salmonella enterica и Borrelia recurrentis

Фото: BAO/Global Look Press

Причиной гибели солдат армии Наполеона во время отступления из Москвы в 1812 году могли быть не тиф и траншейная лихорадка, как считалось ранее, а бактерии Salmonella enterica и Borrelia recurrentis, рассказали ученые по итогам исследования ДНК останков, опубликованного на сайте bioRxiv.org. Анализ показал наличие бактерий, процветающих в условиях антисанитарии и истощения.

Специалисты изучили ДНК из зубов 13 солдат, найденных в братской могиле в Вильнюсе. Новый метод метагеномного анализа позволил выявить присутствие опасных микроорганизмов. Несмотря на технологический прогресс, ученые утверждают, что находки пока не дают оснований для окончательных выводов.

На мой взгляд, это означает, что результаты скорее предположительны, чем окончательны, — пояснила эксперт по древней ДНК Салли Уосеф.

Она также уточнила, что описанные в исторических источниках симптомы (высокая температура, сыпь, слабость) могут быть признаками других заболеваний. Исследователи считают, что для получения точной картины необходимо изучить останки большего числа солдат, погибших в разных местах во время отступления.

Ранее 83-летняя Джун Бакстер из Аттлборо скончалась от септического шока после заражения бактерией Pasteurella multocida. По данным врачей, патоген мог попасть в организм через открытую рану. В конце июня пенсионерка порезалась, а вскоре ее навестила внучка с собакой. Хозяйка животного допустила, что питомец мог лизнуть поврежденную кожу.

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