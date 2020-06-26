Испанские учёные обнаружили коронавирус ещё в прошлом году

https://static.news.ru/photo/6662c32c-b7b7-11ea-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Schulze/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа исследователей Университета Барселоны сделала сенсационное заявление. Они, проанализировав сточную воду Барселоны, выяснили, что SARS-CoV-2 появился раньше, чем об этом стало известно.

По их словам, инфекция была в воде уже в марте прошлого года.

Результаты исследования говорят о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире, — говорится в сообщении об открытии на сайте университета.

Специалисты изучили состав воды за разные периоды. Профессор факультета биологии Альберт Боск утверждает, что уровень концентрации геномов SARS-CoV-2 совпадал с изменением случаев COVID-19 среди населения. По их данным, вирус присутствовал уже 15 января. При этом о первом неввозном случае коронавируса стало известно только в конце февраля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.