Испанцы выстроились в километровые очереди за бесплатной едой

https://static.news.ru/photo/b05d81a6-9d9a-11ea-b113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer Capdepon Arroyo/Keystone Press Agenc​​​​​​​/Global Look Press

В Испании правительство решило помочь людям, потерявшим работу во время пандемии коронавируса. Власти собираются принять закон о минимальном прожиточном доходе, который гарантирует пособия наиболее пострадавшим слоям населения. Пока же люди получают помощь от благотворительных организаций. Одна из них организовала выдачу бесплатной еды в одном из районов испанской столицы.

Очередь тянется на несколько сотен метров. Среди тех, кто не может позволить себе купить еду, семьи с детьми, студенты и те, кто оказался лишён каких-либо источников дохода. Волонтёры раздают готовые наборы — всё уже расфасовано по коробкам: рис, ветчина, соки, фрукты, яйца, хлеб.

Я недалеко живу. Как-то проходила мимо, увидела эту очередь. Я была в шоке, когда узнала, что это очередь за едой. Даже во время экономического кризиса [2008–2014] такого не было. Это страшно. Я не верю, что это в Испании происходит, в Мадриде, — рассказывает доброволец Пилар, распаковывая продукты.

Молодой человек по имени Дамбар, стоящий в очереди, потерял работу в феврале, до эпидемии он трудился строителем, ремонтировал квартиры и офисы.

Я никогда в жизни ничего ни у кого не просил. Не мог представить, что буду стоять в очереди за бесплатными продуктами. Сегодня первый раз пришёл. У меня больше совсем нет денег, — сказал он, отметив, что на его обеспечении также жена и грудной ребёнок.

Конрадо Хименес, глава фонда Madrina, который оказывает помощь беременным и семьям с детьми, рассказывает, что так, как сейчас, фонд не работал никогда. Ежедневно, по его словам, ему звонят тысячи человек.

Мы ежедневно раздаём продукты 500 семьям, около 7 тонн, — цитирует его РИА Новости.

По словам Конрадо, из-за экономического кризиса многие беременные женщины решили делать аборты.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Испании объявит в стране десятидневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Об этом 23 мая заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

С 21 мая ношение в стране медицинских масок стало обязательным во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно. Правила не распространяются на детей в возрасте до шести лет. При этом родителям рекомендуют надевать маски на несовершеннолетних в возрасте от трёх до пяти лет. Положение затронет около 45 млн человек.