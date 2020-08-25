Испанцев будут прививать от COVID-19 британской вакциной

https://static.news.ru/photo/0d167a60-e6ca-11ea-b19a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Blufoto/Global Look Press

Власти Испании решили приобрести вакцину от коронавируса, разработанную учёными Оксфордского университета, которая будет производиться компанией AstraZeneca. Об этом заявили в минздраве королевства.

Это одна из самых продвинутых альтернатив, и уже проводятся клинические испытания для гарантии её безопасности и эффективности, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В министерстве пояснили, что Испания присоединилась к покупке британского препарата наряду с другими странами ЕС в рамках европейской стратегии вакцин. Он будет распространяться в зависимости от количества населения в каждом из государств, что соответствует единой позиции сообщества о всеобщем и равном доступе к вакцине для защиты населения.

Помимо AstraZeneca, Еврокомиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины ещё с четырьмя компаниями — Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

В Испании с июля отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Всего за время пандемии число выявленных случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 400 тысяч. Из них около 19,5 тысячи случаев зафиксированы за последние несколько дней. Жертвами инфекции стали примерно 29 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что первым импортёром российской вакцины от коронавируса «Спутник V» станет Белоруссия. Об этом договорились лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.