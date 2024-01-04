Инфляция накрыла вторую экономику еврозоны Bloomberg: во Франции ко концу 2023 года усилилась инфляция

Во Франции, которая является второй крупнейшей экономикой Европы, в декабре выросла инфляция, сообщает Bloomberg. Отмечается, что в месячном исчислении цены выросли на 0,1%. Этот показатель оказался ниже прогнозов экономистов, но выше отрицательного уровня прошлого месяца.

Данные, опубликованные в четверг, показали, что годовой показатель инфляции в 4,1% был выше ноябрьского показателя в 3,9%. Он совпал с медианной оценкой аналитиков, опрошенных Bloomberg, и остается значительно ниже пика в 7,3%, достигнутого в феврале 2023 года.

Как пишет Bloomberg, рост инфляции во Франции связан с решением правительства сократить поддержку домохозяйств. Это привело к более быстрому росту цен на услуги и увеличению стоимости электроэнергии. При этом отмечается, что темпы инфляции в странах Евросоюза все же замедлились.

Тенденция к дезинфляции в целом выглядит неизменной, но базовая инфляция во Франции по-прежнему слишком высока. Индекс потребительских цен в сфере услуг немного вырос в декабре из-за цен на транспорт. Одной из причин, по которой ЕЦБ может потребоваться больше времени, является то, что мартовское снижение ставок выглядит несколько преждевременным, — заявил аналитик Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозе.

Тем временем статистическое агентство Insee сообщило, что цены на энергоносители во Франции в декабре выросли на 5,6% в декабре после увеличения на 3,1% в предыдущем месяце. Но политиков больше волнует ускорение инфляции в сфере услуг, поскольку эта отрасль лучше отражает причины внутреннего ценового давления.

Ранее сообщалось, что вероятность технической рецессии растет в Великобритании из-за угрозы понижения оценок валового внутреннего продукта (ВВП). Хотя первоначальные оценки ВВП показали нулевой рост, розничные продажи с тех пор оказались слабее, чем предполагалось ранее, отмечает агентство.