«Им все должны»: жительница Австрии о поведении украинских беженцев

В Австрию прибыло 230 тысяч украинских беженцев, и по всей Европе отмечают их не самое лучшее поведение, рассказала NEWS.ru Патимат, которая переехала в Инсбрук несколько лет назад. По её словам, у беженцев такое отношение, что «им теперь все должны», а сами местные жители не рады их наплыву.

Слышала от своих польских друзей: есть такое отношение, что им теперь все должны помогать. У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: «Давайте стригите меня, платить не буду». Есть такие истории, но это, скорее всего, минимально, то есть не все такие, — сообщила собеседница.

Патимат отметила, что в Австрии активно обсуждают тему российской спецоперации на Украине. В местных медиа активно разворачивается большая кампания против РФ, на центральной улице города Инсбрук висят украинские флаги и плакаты в поддержку этой страны. Местных жителей настраивают на такое отношение к ситуации.

Конечно, те люди, которые ведутся на пропаганду, они во всём этом плавают, есть агрессия, есть русофобия. Но конкретно я этого не вижу. Когда иду и разговариваю на русском, нет какой-то реакции. Это единичные случаи. Даже люди, которые выходили на митинги против обязательной вакцинации где-то недели три назад, гуляли ещё с российскими флагами и писали, что мы не дадим нас обмануть. Понимают, что это очередная волна пропаганды. Все по-разному думают, — сказала собеседница.

Она рассказала, что сами австрийцы не рады наплыву беженцев. Местные жители понимают, что это деньги с их зарплат, а в стране и так большие налоги.

Обычные люди этому не рады. Я сама знаю, что до украинских беженцев австрийцы не хотели и других. По сравнению с Германией Австрия поменьше принимает беженцев. Люди не рады, и так здесь цены дорожают и кризис, возможно, не за горами в связи с этой ситуацией. Напряжение в какой-то степени вырастает, — объяснила Патимат.

Тем не менее, по её словам, в стране есть активисты, которые помогают беженцам, но их не большинство. Администрация Инсбрука разослала по электронным адресам письма с призывом о помощи украинским беженцам, в том числе материальной. В них подчёркивается, что если есть свободная квартира, то просят разместить их там. Однако не все люди ринулись помогать, так как у них «своих проблем хватает».

В принципе, не всё так плохо в Австрии. Слышала истории из других европейских стран, что побольше агрессии, может быть. В Австрии я такого не слышала. Но пропаганда здесь сильнейшая против России со стороны властей. Некоторые европейцы, особенно поляки, думают, что Владимир Путин хочет захватить весь мир, сейчас на Европу пойдёт. Вот эти страхи у людей есть, но стало поспокойней, чем в начале спецоперации, — подытожила девушка.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что беженцы с Украины могут столкнуться с трудностями при въезде в США, несмотря на обещание американских властей принять 100 тысяч граждан этой страны. В качестве примера издание напомнило, что ни один из 16 тысяч афганцев, которые в 2021 году подали заявки на въезд в страну по приоритетной программе, так и не попал в США.