Хирург объяснил наличие синяка на лице скончавшегося папы римского Хирург Умнов: синяк на лице Франциска мог появиться от падения при инсульте

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Синяк на лице папы римского Франциска, обнаруженный после его смерти, вероятно, появился в результате падения на фоне инсульта, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, при таком состоянии человек теряет координацию и может получить травму. Специалист также добавил, что гримеры понтифика, которые наносили ему посмертный макияж, были непрофессионалами.

Откуда могла взяться гематома? Наверное, самое простое объяснение — это удар обо что-то твердое. На фоне инсульта происходит паралич отдельных групп мышц, из-за чего человек становится более неуклюжим и повышается риск падения. Таким образом, после инсульта папа мог упасть и удариться лбом и периорбитальной областью обо что-то. А так как человек скончался, то обратного развития гематомы не происходит. Гримеры плохие были, однозначно, раз не замазали гематому у понтифика, — пояснил Умнов.

Ранее итальянские журналисты обратили внимание на посмертные фотографии Франциска, опубликованные Ватиканом, где отчетливо виден крупный синяк. Он располагается на левой стороне лица понтифика. Невролог Сабина Антиколи объяснила, что гематома может быть результатом падения из-за частичного паралича.