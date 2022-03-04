Swarovski и Hermes приостановили продажи на территории России

Swarovski приостанавливает продажи на территории России, включая реализацию в интернет-магазине. Как следует из сообщения на сайте компании, это связано с проведением спецоперации РФ на Украине и введением санкций против России. Также стало известно, что работу в России прекращает компания Hermes, её бутики в Москве закроются с 5 марта.

В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона, — сказано в сообщении.

Ранее шведская торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостановила деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в РФ ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.

Между тем аналитики отмечают, что приостановка работы в России крупнейших иностранных ретейлеров может обернуться для торговых сетей крупными финансовыми потерями, а для ТЦ — закрытием 40–50% магазинов. По их словам, собственники будут стремиться найти замену среди российских, китайских и турецких ретейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.