Группа туристов в Испании установила рекорд по количеству выпитого пива Группа туристов в Испании выпила рекордные 1234 бутылки пива за один день

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Группа немецких туристов в Испании побила недавно установленный рекорд по количеству пива, выпитого за один присест, пишет Daily Star. Так, 42 мужчины и 13 женщин объединились, чтобы выпить 1234 бутылки пива за один день.

62-летний турагент Кай Уве Кахманн, организовавший мероприятие в баре Bamboleo в Пальме, заявил, что на следующий день рекордсмены чувствовали себя хорошо. Им выпивка обошлась в 2,5 тысячи фунтов стерлингов — примерно $3 тысячи. Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен также путешественниками из Германии. На испанской Майорке они влили в себя 1111 порций пенного.

У меня не было тяжелой головы. А другие участники уже утром снова тусили. Обычно я не пью в таких количествах. Все было сделано организованно, никто не вышел из себя и не вышел из-под контроля, — поделился он.

Ранее житель Санкт-Петербурга впал в кому после того, как выпил пиво. К врачам обратилась супруга пострадавшего, которая обнаружила мужа на кухонном полу без сознания. Сквозь полуобморочное состояние мужчина рассказал жене, что употреблял алкогольный напиток накануне вечером. Где именно он покупал пиво и какого сорта оно было, пока неизвестно.