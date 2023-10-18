Житель Петербурга выпил пиво и впал в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга впал в кому после того, как выпил пиво, сообщает 78.ru. По информации издания, к врачам обратилась супруга пострадавшего, которая обнаружила мужа на кухонном полу без сознания. В настоящий момент мужчина находится в реанимации.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Ветеранов утром 18 октября. Сквозь полуобморочное состояние мужчина рассказал жене, что употреблял алкогольный напиток накануне вечером. Где именно он покупал пиво и какого сорта оно было, пока неизвестно. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с острым отравлением и в коме.

В начале июня по России зафиксировали череду смертельных отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр». В Ульяновской области более 20 человек умерли после употребления напитка. Общее число жертв в регионах страны достигло 47 человек.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев после случая массового отравления предложил возобновить проверки компаний, которые специализируются на продаже алкогольной и табачной продукции. По его словам, некачественные товары могут нанести серьезный ущерб здоровью граждан.