Греция разрешит въезд туристам из Германии и Израиля с середины июня

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Власти Греции намерены разрешить въезд путешественников из двух десятков стран с середины июня. Туристам не нужно будет проходить двухнедельный карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.

Как передаёт Reuters, в первую волну туристов могут попасть жители Германии, Израиля и Кипра. На туризм приходится около 20% греческой экономики, и правительство рассматривает этот сектор как основной двигатель восстановления после карантинных ограничений, которые привели к практически полной остановке бизнеса.

Там будет около 20-25 стран, граждане которых будут допущены, — рассказал источник агентства в кабмине.

По словам собеседника, в список войдут жители стран Центральной Европы и Балканского полуострова, он будет обнародован на этой неделе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что немцы смогут посещать страну с 15 июня, тогда же будет восстановлено международное сообщение в аэропорту Салоников.

Как писал NEWS.ru, с 1 июля Греция планирует открыть аэропорты и границы для путешественников из всех стран, за исключением государств с наиболее сложной эпидемической обстановкой. Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис. Привлекать туристов местные власти будут с помощью низких цен на многие товары и услуги.