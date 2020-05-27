Греция разрешит въезд туристам из Германии и Израиля с середины июня

Власти Греции намерены разрешить въезд путешественников из двух десятков стран с середины июня. Туристам не нужно будет проходить двухнедельный карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.
Как
Там будет около 20-25 стран, граждане которых будут допущены, — рассказал источник агентства в кабмине.
По словам собеседника, в список войдут жители стран Центральной Европы и Балканского полуострова, он будет обнародован на этой неделе.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что немцы смогут посещать страну с 15 июня, тогда же будет восстановлено международное сообщение в аэропорту Салоников.
Как писал NEWS.ru, с 1 июля Греция планирует открыть аэропорты и границы для путешественников из всех стран, за исключением государств с наиболее сложной эпидемической обстановкой. Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис. Привлекать туристов местные власти будут с помощью низких цен на многие товары и услуги.
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