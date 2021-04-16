Греция отменит карантин для туристов с 14 мая

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Министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что после 14 мая должно возобновиться не только регулярное, но и чартерное авиасообщение между Россией и Грецией. Также для въезжающих в страну туристов будет отменён обязательный недельный карантин.

14 мая мы открываем свои границы для туристов. Отменяется карантин, который сейчас составляет 7 дней. Для въезда в Грецию будет необходимо иметь подтверждение о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Также возможен вариант комбинации: у некоторых членов одной семьи может быть прививка, другие — не привиты, но сдали ПЦР-тест, — рассказал «Вестнику АТОР» Теохарис.

Он уточнил, что в греческих аэропортах будет проводиться выборочное экспресс-тестирование на коронавирус. Результаты туристы будут получать через 10 минут. Если они окажутся положительными, путешественников направят в обсерватор прямо из аэропорта. Изоляторы будут расположены в отелях вблизи границ Греции, все их сотрудники вакцинированы от COVID-19. Пребывание там для туристов будет бесплатным.

Сколько именно будет длиться период изоляции, пока не решено. В прошлом году он составлял 14 дней, в этот сезон его, возможно, сократят.

Мы ожидаем запуска чартерных программ, так как спрос на перевозку будет превышать ёмкости регулярных рейсов. Конечно, первый шаг — восстановить регулярное авиасообщение в достаточном объёме. Но в дальнейшем мы должны разрешить и выполнение чартерных рейсов, — добавил министр.

Как писал NEWS.ru, Греция отмечает большой спрос россиян на турпоездки, но бронирование пока слабое из-за различных ограничений. Об этом заявил директор компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис. Греческая сторона объявила, что готова принимать россиян, но Росавиация ещё пока не дала добро на выполнение чартерных рейсов. Интерес к Греции вырос на фоне закрытия Турции.