Город на Украине остался без улиц в честь Кутузова и Кошевого В Никополе сменили названия связанных с Россией и СССР улиц

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Администрация Никополя Днепропетровской области Украины переименовала около 50 улиц и переулков, названия которых указывали на Россию и СССР, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина». В городе появились топонимы, связанные с украинским националистическим движением и его деятелями, украинской культурой и географическими названиями страны.

Так, улицу русского полководца Михаила Кутузова переименуют в улицу главнокомандующего Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Романа Шухевича, за улицей Героя Советского Союза Олега Кошевого теперь закрепится имя украинского поэта и националиста Олега Ольжича. Улица советского космонавта Владимира Комарова станет улицей украинского композитора Николая Леонтовича, улица поэта Федора Тютчева теперь будет улицей Черкасской, улица художника Виктора Васнецова — улицей украинского поэта и этнографа Пантелеймона Кулиша.

До этого власти украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. По словам мэра Бориса Филатова, решение принималось на городском совете.

Также сообщалось, что в украинском городе Мукачево и ряде населенных пунктов в Мукачевском городском территориальном обществе переименовали улицы. Изменения коснулись названий, которые были связаны с Россией и СССР.