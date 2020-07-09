Гордон раскрыл вариант быстрого возвращения ДНР и ЛНР Украине

https://static.news.ru/photo/27ce545c-c1e7-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал «единственный вариант» возвращения территорий ДНР и ЛНР Украине.

Если пандемия COVID-19 спровоцирует экономический крах России, то Украина сможет реинтегрировать Донецк и Луганск. По его словам, только массовые протесты и демонстрации смогут отвлечь Кремль от украинских территорий. Это даст шанс на воссоединение, передаёт argumenti.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай заявил, что республики Донбасса станут частью России уже в ближайшем будущем. По его словам, шагом к скорому объединению стало голосование жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, по поправкам в Конституцию РФ.