Главы стран ЕС не смогли договориться о плане по восстановлению экономики

https://static.news.ru/photo/ba534874-ca4c-11ea-9d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Главы государств и правительств Европейского союза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавирусной инфекции.

Новая встреча пройдёт в понедельник, 20 июля, сказали в Совете ЕС.

Также отмечается, что в воскресенье, 19 июля, в 23:30 председатель Евросовета Шарль Мишель прервал пленарное заседание для проведения двусторонних переговоров с отдельными лидерами. Через шесть часов встреча была возобновлена с 27 лидерами, но через несколько минут она завершилась.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на четыре главных разногласия на саммите.

Первое — не решили вопрос об объёмах и структуре фонда. Сколько средств страны ЕС получат безвозмездно, а сколько через льготное кредитование. Второе — не получилось договориться о формировании контрольного механизма, позволившего бы богатым государствам-донорам взять под контроль освоение средств странами-получателями.

Третье, считает Орбан, — не решена проблема требования некоторыми государствами-донорами скидок при вычислении их взносов в европейский бюджет, иначе условия участия в перезапуске экономики могут стать слишком обременительными.

Четвёртое — между государствами отсутствует согласие о принятии обязательных условий соблюдения принципов верховенства права (как его оценивает Бельгия) для продолжения получения денег из казны Евросоюза. Орбан отметил, что именно по этому вопросу основные словесные баталии идут между Амстердамом и Будапештом. По его мнению, Нидерланды хотят «наказать» Венгрию деньгами.

Руководство ЕС пытается преодолеть противоречия по поводу создания фонда помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Переговоры по этому вопросу сопровождаются значительными сложностями. Саммит, который должен был завершиться 18 июля, пришлось продлить, так как стороны не смогли приблизиться к компромиссу.

Как писал NEWS.ru, 19 июля в рамках третьего дня саммита ЕС в Брюсселе лидеры 27 государств Евросоюза собрались на совместный торжественный ужин.