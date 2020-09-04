Главы МИД ФРГ и Франции прокомментировали инцидент с Навальным

https://static.news.ru/photo/a2f465be-eed2-11ea-a4fe-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/Global Look Press

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан выразили обеспокоенность в связи со случившимся с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Министры разделяют глубокую обеспокоенность в связи с нападением на Навального, которое представляет собой очень серьёзное нарушение основополагающих принципов демократии и политического плюрализма, — говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух стран.

Политики назвали применение яда нервно-паралитического действия неприемлемым, так как это нарушает международные нормы, включая Конвенцию о запрещении химического оружия.

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в проведении беспристрастного международного расследования отравления Алексея Навального. Также он призвал власти РФ полностью раскрыть информацию о разработке веществ из группы «Новичок» и передать эти сведения ОЗХО.