Глава Всеукраинского совета церквей ушёл из жизни

https://static.news.ru/photo/7a24b0e8-be22-11ea-813e-fa163e074e61_660.jpg Василий Райчинец Фото: Всеукраинский совет церквей/vrciro.org.ua

Глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец скончался 4 июля.

Председатель ВСЦиРО Василий Фёдорович Райчинец, старший епископ Украинской Евангельской Церкви 4 июля отошёл в вечность, — сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.

Там назвали епископа верным служителем, который всю жизнь выполнял свои обязанности с любовью.

Ранее NEWS.ru писал, что протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев стал жертвой коронавируса. Он скончался на 58-м году жизни. По словам протодиакона Андрея Кураева, покойный служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино в США, где также работал помощником в больнице.