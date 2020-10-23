Глава Минздрава Чехии отказался уходить в отставку

https://static.news.ru/photo/76827ad4-1547-11eb-a20f-fa163e074e61_660.jpg Роман Прымула Фото: CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула ответил на призыв премьер-министра страны Андрея Бабиша уйти в отставку в связи с появлением в СМИ информации о нарушении карантинных мер. Он заявил, что не намерен покидать свой пост.

С полной ответственностью заявляю, что я ничего не нарушал. Поэтому я не намерен подавать в отставку. В компетенции господина премьера, конечно же, находится возможность отправить меня в отставку, — сказал он.

Прымула был инициатором введения жёстких ограничений из-за коронавируса. Накануне местные СМИ сообщили, что он посетил дорогой ресторан, несмотря на запрет на работу заведений общепита.

Политик отрицает эту информацию, Он утверждает, что через помещение закрытого ресторана прошёл к историческому зданию, так как другого прохода не было. В этом месте у него была назначена встреча с руководителем одной из клиник, с которым они говорили о коронавирусе.

Он отметил, что действительно нарушил ограничительные меры — на несколько секунд снял маску после встречи, однако надел её в машине, так как в ней был водитель.

Глава кабмина планирует обсудить с президентом республики Милошем Земаном отставку Прымулы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 октября на акции протеста против коронавирусных ограничений в столице Чехии произошли столкновения с полицией. В стражей порядка полетели булыжники и петарды, а демонстрантов останавливали слезоточивым газом. Более двух тысяч человек собрались на Староместской площади Праги.