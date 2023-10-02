Глава Минобороны Британии пригрозил России ракетами Storm Shadow Шаппс: ВСУ могут бить ракетами Storm Shadow по российским военным

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Вооруженные силы Украины могут использовать крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. По его словам, российское руководство нарушило мир в Европе, в связи с чем министр потребовал сохранить поддержку Украины.

Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам Владимира Путина на присоединенных территориях. <...> Владимир Путин нарушил мир во всей Европе, — заявил Шаппс.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала немедленно поставить Украины крылатые ракеты Taurus. По ее словам, использование этих снарядов Вооруженными силами Украины для ударов по российской территории разрешено международным правом. При этом она признала, что если бы не поддержка западных союзников, то Россия «уже уничтожила бы Украину».

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях против гражданской инфраструктуры городов Донбасса и Крыма. В свою очередь секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отмечал, что ракеты ATACMS не будут применяться для нанесения ударов по территории России.