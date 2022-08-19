Глава МИД Литвы призвал Евросоюз аннулировать все визы для россиян Глава МИД Литвы призвал Евросоюз аннулировать все выданные визы для россиян и белорусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать все ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы, заявил изданию Politico министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, эта мера должна действовать по крайней мере до конца спецоперации на Украине.

Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И, начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное «нет» туристам из России и Белоруссии <...>. Вместе с тем [необходимо] продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе, — написал он.

Ранее Ландсбергис подчеркнул, что подобное решение будет эффективным только в том случае, если с ним согласятся все члены ЕС. 13 августа МИД Литвы призвал все страны ЕС последовать примеру балтийских республик и закрыть въезд для россиян. В Вильнюсе считают, что это сделает ограничение более эффективным.

После этого министр Дании по делам интеграции Коре Дюбвада заявил, что правительство страны хотело бы ограничить доступ туристов из РФ в Евросоюз, и отметил, что считает решение Таллина разумным. Глава МИД Чехии Ян Липавский вслед за Данией поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, Чехия стала одной из стран ЕС, кто приостановил выдачу виз россиянам и белорусам.