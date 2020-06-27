Глава МИД ФРГ заявил о вероятности закрытия границ внутри ЕС

https://static.news.ru/photo/bbb75976-b895-11ea-950a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил о вероятности второй волны пандемии коронавируса. По его словам, она может привести к закрытию границ внутри содружества.

Не исключено, что придётся вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других, — цитирует его ТАСС.

Маас подчеркнул, что решение о закрытии границ будет приниматься коллегиально.

Ранее Еврокомиссия порекомендовала начать поэтапно открывать границы с 1 июля. Решение о каждой стране принимается исходя из эпидемиологической ситуации. Россия и США не попали в перечень из 18 стран, с которыми рекомендовано возобновить сообщение. Помимо этого, было составлено предписание об открытии границ внутри ЕС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Чехии первыми в Европе сняли запрет на выезд из страны, введённый в связи с распространением коронавируса.