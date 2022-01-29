Глава ЛНР рассказал о прибывающих на Украину иностранных наёмниках

Наряду с военными инструкторами НАТО, которые прибывают на Украину официально, в страну под их видом въезжают откровенные наёмники. На подконтрольных Киеву территориях в Донбассе появляется много бойцов, говорящих на иностранных языках и ведущих себя довольно вызывающе. Об этом заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины... Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники, — цитирует его агентство.

По словам главы ЛНР, Яворовский полигон во Львовской области лишь формально числится украинским. На самом деле он, как и другие полигоны, находится под управлением иностранных инструкторов, готовящих там разведчиков и диверсантов. Он добавил, что эти инструкторы вряд ли будут обращать внимание на приказы украинских командиров, поскольку «у них есть свои наниматели и свои задачи».

Пасечник также добавил, что ЦРУ США на протяжении последних нескольких лет готовит на Украине специалистов по организации партизанского движения. Стажёров вывозят на базы разведуправления для обучения навыкам конспирации, вербовки, диверсионных операций, а затем возвращают на родину.

Ранее глава ЛНР рассказал, что ВСУ стягивают тяжёлое вооружение и технику в Донбасс. Причём, это делается скрытно от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, однако международные наблюдатели всё же фиксируют активное движение на украинской стороне.