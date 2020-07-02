Глава европейской делегации в Крыму призвал отменить санкции против РФ

https://static.news.ru/photo/18f96fe4-bc50-11ea-8e2d-fa163e074e61_660.jpg Тьерри Мариани Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз должен осознать важность сотрудничества с Москвой и необходимость отмены антироссийских санкций. Об этом заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани, который возглавляет делегацию европейских политиков в Крыму.

Если Европа хочет существовать в XXI веке, она должна прийти к пониманию, что санкции необходимо отменить и с Россией нужно сотрудничать, — цитирует его РИА Новости.

Политик отметил, что в настоящее время в мире есть «два крупных центра силы» — США и Китай. Если Европа хочет стать третьим центром, ей следует сблизиться с Россией. По мнению Мариани, это единственный для Европы шанс. Если она им не воспользуется, то останется «маленьким союзником США».

Ранее NEWs.ru писал, что лидеры ЕС договорились 19 июня продлить на год санкции в отношении России, которые были введены в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ. В Госдуме данное решение назвали «очередным раундом антироссийской мессы».