Глава Еврокомиссии ожидает вакцину от коронавируса к концу года

https://static.news.ru/photo/9c0dbe7c-7ca3-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцину против коронавируса разработают к концу 2020 года.

По её словам, в Европе над созданием препарата работают две из трёх многообещающих команд учёных, которые в ближайшее время планируют приступить к клиническим испытаниям.

Затем потребуются шаги по допуску на рынок и массовому производству. Я надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина, — сказала она.

Глава ЕК отметила, что также ведутся переговоры с компаниями на тему мировых производственных мощностей, чтобы делать прививки быстро.

При этом Урсула фон дер Ляйен заявила , что людям необходимо научиться жить с коронавирусом на протяжении многих месяцев, а возможно, и в следующем году, передаёт Bild am Sonntag.

Как писал NEWS.ru, ранее известный врач Александр Мясников сообщил, что коронавирус нового типа пришёл в этот мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет. По мнению Мясникова, вторая волна пандемии неизбежна.