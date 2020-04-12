Глава Еврокомиссии ожидает вакцину от коронавируса к концу года

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что вакцину против коронавируса разработают к концу 2020 года.
По её словам, в Европе над созданием препарата работают две из трёх многообещающих команд учёных, которые в ближайшее время планируют приступить к клиническим испытаниям.
Затем потребуются шаги по допуску на рынок и массовому производству. Я надеюсь, что в конце года будет разработана вакцина, — сказала она.
Глава ЕК отметила, что также ведутся переговоры с компаниями на тему мировых производственных мощностей, чтобы делать прививки быстро.
При этом Урсула фон дер Ляйен
Как писал NEWS.ru, ранее известный врач Александр Мясников сообщил, что коронавирус нового типа пришёл в этот мир навсегда и даже после окончания пандемии никуда не исчезнет. По мнению Мясникова, вторая волна пандемии неизбежна.
Добавьте наши новости в избранные источники