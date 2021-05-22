Лидеры ЕС осудили инцидент с самолётом Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/acb7996e-bbe0-11eb-b8d9-96000091f725_660.jpg Урсула фон дер Ляйен Фото: ursulavonderleyen/instagram.com/

Инцидент с посадкой якобы заминированного самолёта в минском аэропорту является совершенно неприемлемым. Все пассажиры рейса должны получить возможность вылететь в Вильнюс. Об этом на своей официальной странице в Twitter в воскресенье, 23 мая, написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить своё путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия, — написала она.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter призвал белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров.

Очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров, — заявил он, подчеркнув важность расследования инцидента.

Председатель Европарламента Давид Сассоли и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвали инцидент недопустимым.

Кроме того, на случившееся отреагировал на своей странице в Twitter латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он призвал к независимому расследованию инцидента и незамедлительному освобождению Протасевича.

Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA. По словам политика, журналисту нужно позволить продолжить поездку в Вильнюс. Науседа подчеркнул, что самолёт принудили к экстренной посадке подчинённые белорусскому режиму службы.