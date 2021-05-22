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Европа

Лидеры ЕС осудили инцидент с самолётом Ryanair в Минске

19:01, 23 мая 2021
Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: ursulavonderleyen/instagram.com/

Инцидент с посадкой якобы заминированного самолёта в минском аэропорту является совершенно неприемлемым. Все пассажиры рейса должны получить возможность вылететь в Вильнюс. Об этом на своей официальной странице в Twitter в воскресенье, 23 мая, написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить своё путешествие в Вильнюс с гарантией безопасности. Любое нарушение международных правил воздушного транспорта должно повлечь последствия, — написала она.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в Twitter призвал белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров.

Очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить рейс и всех его пассажиров, — заявил он, подчеркнув важность расследования инцидента. 

Председатель Европарламента Давид Сассоли и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвали инцидент недопустимым. 

Кроме того, на случившееся отреагировал на своей странице в Twitter латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он призвал к независимому расследованию инцидента и незамедлительному освобождению Протасевича.

Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA. По словам политика, журналисту нужно позволить продолжить поездку в Вильнюс. Науседа подчеркнул, что самолёт принудили к экстренной посадке подчинённые белорусскому режиму службы.

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