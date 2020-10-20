Глава дипломатии ЕС призвал белорусов продолжать мирные протесты

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обратился к протестующим. Он призвал граждан продолжать мирно выражать своё недовольство ситуацией в стране.

По его словам, граждане также не должны обращать внимания на провокации. Представитель ЕС отметил, что международная организация в ближайшее время завершит техническую работу по введению санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет ТАСС. Дипломат ещё раз напомнил, что ЕС не признаёт Лукашенко легитимным главой республики.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Накануне политик во время встречи с оппозиционерами в СИЗО дал слово не баллотироваться на новый срок на посту главы государства. Он также готов пойти на ограничение числа президентских сроков в новой версии конституции страны. Президент на встрече заявил, что уже выступил с инициативой о соответствующей поправке, рассказал член избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский. Он добавил, что Лукашенко выразил готовность поддержать и другие существенные изменения в законодательстве, в частности усиление роли парламента и введение института суда присяжных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последнее слово в принятии важных для страны решений будет всегда оставаться за народом. Он подчеркнул, что ни он, ни другие представители власти, ни правительственные структуры не примут решений без одобрения населения.