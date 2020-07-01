Германия стала председателем Совета Евросоюза

https://static.news.ru/photo/28466ab2-bb77-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года.

За этот период Берлину предстоит решить множество задач, самыми приоритетными из которых власти страны считают преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление европейской системы здравоохранения и цифровизации, защита климата, нормализация сотрудничества ЕС с крупными геополитическими игроками – Россией, Китаем и США.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны сообщества занимать сплочённую и единодушную позицию при выстраивании отношений со стратегическими партнёрами. Она также отметила, что угодить всем членам ЕС сложно, но Берлин будет к этому стремиться, передаёт ТАСС.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступил с политическим заявлением в связи с председательством страны в Совете ЕС. Он отметил, что вопросы, встающие перед двумя странами сегодня, не утратят своей актуальности и завтра и выразил надежду на тесное сотрудничество, сообщает «Царьград».

Одним из спорных вопросов в отношения между ЕС и США является строительство газопровода «Северный поток-2». Как ранее писал NEWs.ru, в МИД Германии осудили новые санкции, которые Вашингтон готовит в отношении трубопровода. В ведомстве давление со стороны Белого дома считают вмешательством во внутреннюю политику Евросоюза, способным нанести ущерб скоординированным действиям странам ЕС в отношении РФ.