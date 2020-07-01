Германия стала председателем Совета Евросоюза

С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года.
За этот период Берлину предстоит решить множество задач, самыми приоритетными из которых власти страны считают преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление европейской системы здравоохранения и цифровизации, защита климата, нормализация сотрудничества ЕС с крупными геополитическими игроками – Россией, Китаем и США.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны сообщества занимать сплочённую и единодушную позицию при выстраивании отношений со стратегическими партнёрами. Она также отметила, что угодить всем членам ЕС сложно, но Берлин будет к этому стремиться,
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, выступил с политическим заявлением в связи с председательством страны в Совете ЕС. Он отметил, что вопросы, встающие перед двумя странами сегодня, не утратят своей актуальности и завтра и выразил надежду на тесное сотрудничество,
Одним из спорных вопросов в отношения между ЕС и США является строительство газопровода «Северный поток-2». Как ранее писал NEWs.ru, в МИД Германии осудили новые санкции, которые Вашингтон готовит в отношении трубопровода. В ведомстве давление со стороны Белого дома считают вмешательством во внутреннюю политику Евросоюза, способным нанести ущерб скоординированным действиям странам ЕС в отношении РФ.
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