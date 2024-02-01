Генсеку НАТО могут дать премию мира Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на соискание Нобелевской премии мира, сообщает газета Verdens Gang. Как отмечается, предложил ее заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его словам, Столтенберг сделал для демократии больше всех в мире за последний год.

Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг, — приводит слова экс-министра издание.

Ранее стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули также и экс-президента США Дональда Трампа. Это сделала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. Она уверена, что политик предпринял «беспрецедентные» усилия для подписания «Авраамовых соглашений», послуживших основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Однако до сих пор они не получили должного признания Нобелевского комитета.

До этого сообщалось, что лауреат Нобелевской премии мира доктор Мухаммад Юнус получил полгода тюремного заключения по делу о нарушении трудового законодательства. Наказание также назначили главе компании Grameen Telecom, основанной Юнусом, Ашрафулу Хасану. Его приговорили к такому же сроку заключения и штрафу в $272.