Генсек ОБСЕ и глава МИД Украины вместе посетят Донбасс

https://static.news.ru/photo/95f68d8e-8a04-11ea-8607-fa163e074e61_660.jpg Томас Гремингер Фото: MFA Russia/Flickr.com/Global Look Press

После завершения пандемии коронавирусной инфекции украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер договорились совершить поездку на юго-восток Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл видеовстречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером перед открытием первого заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины. Собеседники договорились осуществить совместный визит в Донбасс после улучшения эпидемической ситуации, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, Кулеба во время разговора отметил, что «российская агрессия против Украины и оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности».

Помимо этого, собеседники также обсудили деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и обвинили республики Донбасса в препятствовании работе патрулей миссии.

Стороны были едины в том, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии COVID-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и личную безопасность наблюдателей ставят под угрозу, — отмечается в сообщении.

СММ ОБЕСЕ ранее заявила, что 28, 29 и 30 марта миссию не допустили в районы, которые не подконтрольны Киеву. При этом, по словам наблюдателей, такое уже случалось семь раз подряд в Донецкой области и три раза в Луганской.

Ранее NEWS.ru, писал, что Украину ждёт новое испытание после пандемии.